Gratis-Wolle gesucht – So sieht 2020 als Teppich aus Leserin Laura Antonieta Stiefel knüpft als Bachelorarbeit einen Teppich, der das Jahr 2020 zeigen soll. Dafür suchte sie Wolle – und erhielt Unmengen davon. Dominik Galliker

Einer von vielen Prototypen: So ähnlich könnte der Teppich dereinst aussehen. zvg

Laura Antonieta Stiefel geht die Wolle so bald nicht aus. «Ich konnte bei einer Frau zehn riesige Säcke voll abholen», sagt die Leserin aus der Stadt Bern. Das könnte für ihre ganze Arbeit reichen.

Aber der Reihe nach: «Gratis gesucht: Für Bachelor-Abschlussarbeit dringend viel (relativ dicke) Wolle in allen Farben. Auch synthetisches Material möglich.» Dieses Kleininserat hat Laura Antonieta Stiefel auf der Pinnwand dieser Zeitung veröffentlicht. Ihre Bachelorarbeit: «ein Teppich», wie die 28-Jährige erklärt. Sie studiert Kunst und Kulturvermittlung an der Zürcher Hochschule der Künste und hat sich vorgenommen, mit ihrer Abschlussarbeit das Jahr 2020 abzubilden. «Es soll ein Zeitstempel werden, eine Collage mit Bildern und Symbolen aus diesem bewegten Jahr», erzählt sie. Aus dem zunächst digitalen Bild wolle sie ein physisches, sehr persönliches Produkt machen, zwei mal zwei Meter gross, und zwar Knopf für Knopf oder Pixel für Pixel. «Einen Teppich zu knüpfen, gibt viel zu tun. Ich werde in den nächsten zwei Monaten mehrere Stunden pro Tag daran arbeiten.»

Knopf für Knopf entsteht der Teppich. zvg

Mit dem Pinnwand-Inserat wollte sie ihr Budget schonen, denn so viel Wolle – das wird schnell teuer. Auf das Inserat hätten sich «viele, sehr nette Leute» gemeldet, sagt Laura Antonieta Stiefel. Darunter auch Frieda Weber aus Stettlen, jene Frau, die ihr gleich zehn Säcke voll Wolle überreichte. «Ich bin bald 90 Jahre alt, ich will die Wolle nicht zu Hause lagern», sagt Frieda Weber, die gerade am Stricken ist, als wir vom Forum sie anrufen. Sie sei in einem Strickverein, stricke für ein Kinderheim in Afrika und für die Ostmission, erzählt sie. «Ich habe als Kinderschwester immer für Kinder gearbeitet – das war mein Leben.» Die Pinnwand-Inserate lese sie jeden Tag und habe schon ein paar Mal etwas gegeben.

Laura Antonieta Stiefel ist sehr dankbar für all die Wolle, die sie bekommen hat. Sie habe noch nicht einmal Zeit gehabt, sich all das Material anzuschauen. «Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel erhalte.»