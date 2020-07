Sinkende Arbeitsleistung – So sehr lähmt Hitze die Wirtschaft Erstmals haben Forscher im Detail untersucht, wie stark die Arbeitsleistung in Europa durch zunehmenden Hitzestress leiden dürfte. Auch die Schweiz ist betroffen. Joachim Laukenmann

Hitze, Sonne und hohe Luftfeuchtigkeit reduzieren die Leistungsfähigkeit: Baustelle am Eigerplatz in Bern 2018. Foto: Adrian Moser

Hitze lähmt Körper und Geist – das lässt sich in der aktuellen Hitzewelle mit bis zu 38 Grad am eigenen Leib erfahren. Vor allem schwüle Hitze, möglicherweise gepaart mit direkter Sonneneinstrahlung und Windstille, kann schnell unerträglich werden. Die Arbeit im Freien, aber auch in schlecht klimatisierten Gebäuden wird dann zur Qual. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Klimawandel Hitzestress-Situationen weiter verstärken, räumlich ausdehnen und verlängern wird.