Besseresser – So schön kann es auf der Terrasse sein Nach langen Monaten ohne Restaurantbesuch ist es ganz ungewohnt, sich mal wieder bedienen zu lassen. Ein kulinarischer Ausflug nach Schlosswil fühlte sich fast wie Ferien an. Besseresser

Entrecote mit Kartoffelgratin und Kräuterbutter. Foto: Besseresser

Essen zu gehen, ist zurzeit noch ein Projekt, das relativ viel Planung erfordert. Wenn das Wetter schlecht ist, schliessen die meisten Restaurants aus nachvollziehbaren Gründen, bei denen, die trotzdem offen haben, ist es dann eher ungemütlich. Dazu kommt, dass der Aussenraum auch nicht in jedem Fall zu längerem Verweilen einlädt. Am letzten Wochenende passten die Umstände wunderbar, also los auf eine schöne Terrasse!

Das Restaurant Kreuz im beschaulichen Örtchen Schlosswil erfüllt die derzeitigen Anforderungen spielend. Eine riesige Terrasse, inklusive Fischteich und Spielplatz, schliesst an das behäbige Rieghaus an.