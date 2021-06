Die reichsten Länder im Vergleich – So schneidet die Schweiz punkto Kinderbetreuung ab Zu teuer und im Kindergarten zu wenig Personal: Eine neue Unicef-Studie stellt dem Schweizer Betreuungsangebot ein schlechtes Zeugnis aus. Alexandra Kedves

Ein Kindergartenbub trainiert seine Kräfte auf dem Spielplatz. Foto: Getty Images, iStockphoto

Die Schweiz befindet sich nicht auf dem ersten Platz, auch nicht auf dem zweiten. Nein, in der aktuell von der Unicef publizierten Studie «Where do rich countries stand on childcare?» («Wo stehen reiche Länder in Sachen Kinderbetreuung?») von Anna Gromada und Dominic Richardson, die OECD- und EU-Länder betrachtet, belegt die Schweiz Platz 38 von 41. Sie ist also nicht nur teuer, sondern auch – schlecht.

An der Spitze liegen: Luxemburg, Island, Schweden, Norwegen und Deutschland. Die Länder, die speziell hinsichtlich der Betreuungsqualität obenaus schwingen, sind Island, Lettland, Neuseeland, Finnland und Dänemark.