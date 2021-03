7 Rezepte für Sandwiches – So schmecken die Klassiker noch besser Zum Zmorge, zum Zmittag, zum … Sie wissen schon: Ein Eingeklemmtes geht immer. Wir haben bei Experten nachgefragt, neue Rezepte in alten Büchern geklaut – kurz: ein bisschen aufgepeppt. Nina Kobelt

Ein Eingeklemmtes geht immer – und vor allem geht es schnell: Das frischste Thonsandwich zum Beispiel. Video: nk/sk

Es gibt da diesen Song von Nat King Cole, er heisst «Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer», und genau darum geht es darin, um diese trägen Sommertage. Packt Sprudel ein, sang er, Brezn und Bier (es war ursprünglich ein deutsches Lied). Und «Just fill your basket full of sandwiches and weenies» – füllt eure Körbe mit Sandwiches und Wienerli.

Besser kann man die Stimmung, die jetzt in der Luft liegt, eigentlich nicht beschreiben. Ist es nicht höchste Zeit, wieder mal ein paar Eingeklemmte zu machen, hinauszugehen und zu geniessen? Wie so oft kommt es auf den Inhalt an und nicht auf die Verpackung. Sieben aufgepeppte Versionen von Klassikern: