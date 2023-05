Umweg über Italien – So schauen Schweizer Champions-League-Spiele gratis statt im Pay-TV Die TV-Angebote Teleboy und Zattoo verzeichnen bei Champions-League-Partien auf italienischen Privatsendern deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Das dürfte auch beim heutigen Halbfinal zwischen den Mailänder Clubs so sein. Jorgos Brouzos

Duell um den Einzug ins Finale: Nicolo Barella von Inter Mailand und Theo Hernandez von der AC Milan kämpfen um den Ball. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Endlich geht es in die entscheidende Phase – die letzten Partien der Champions League stehen an. Wer sich die Partien anschauen will, hat in der Schweiz eigentlich nur eine Option, denn das Werbeversprechen des Swisscom-Angebots Blue TV ist klar: «Alle Spiele ab den Playoffs bis zum Final, die K.-o.-Phase exklusiv auf Blue Sport.»

Das stimmt aber nicht ganz. Einzelne Spiele lassen sich auf frei empfangbaren TV-Stationen anschauen. Wenn auch nicht auf Deutsch, sondern auf Italienisch.

So wird am Dienstagabend das Spiel zwischen Inter und AC Mailand wieder auf Canale 5 gezeigt. Der italienische Sender gehört zur Sendergruppe Mediaset, die von Silvio Berlusconi gegründet wurde. Expertinnen und reihenweise ehemalige Fussball-Cracks kommentieren dort fachkundig die Spiele – teilweise stehen dort so viele Altstars neben dem Rasen, dass gar nicht alle zu Wort kommen.

Der Kanal findet sich sowohl im Swisscom-Angebot Blue TV als auch in den TV-Apps von Zattoo, Teleboy oder Yallo TV, die sich nach dem Anschauen von Werbespots gratis nutzen lassen.

Dass das so ist, hat sich offenbar beim Deutschschweizer Publikum herumgesprochen. «Wir sehen deutliche Ausschläge nach oben», sagt Michael Wendt, Marketingverantwortlicher bei Teleboy.

Riesiges Interesse am Spiel Manchester gegen Madrid

Canale 5 zeigt schon das ganze Jahr Spiele der Champions League, bei denen es jeweils mehr Interesse am Kanal gegeben hat. So gross wie letzte Woche war das Volumen aber noch nie. Beim Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City, das ebenfalls von Canale 5 übertragen wurde, verzeichnete Teleboy einen besonders deutlichen Ausschlag. «Grob gerechnet sehen wir ein Wachstum der Aufrufe im vier- bis fünfstelligen Bereich», so Wendt. Das Volumen sei aber im Vergleich zu anderen Sendern weiterhin eher tief.

Ähnliche Ausschläge, aber auf tieferem Niveau sieht Teleboy beim italienischen Sender TV8. Dieser zeigt ebenfalls Spiele der Champions League. Zuletzt den Halbfinal der beiden italienischen Clubs AC und Inter Mailand am letzten Mittwoch.

Ähnlich tönt es bei Zattoo: «Bei den Spielen vom 9. Mai auf Canale 5 und am 10. Mai bei TV8 verzeichneten wir rund zehnmal so viele Nutzerinnen und Nutzer wie normalerweise um die gleiche Uhrzeit auf den jeweiligen Sendern.» Bei Yallo TV sei es sogar das 15-Fache.

Blue TV erhöhte erst gerade die Preise

Pikant ist das auch, weil Blue TV erst vor kurzem eine deutliche Preiserhöhung für das Sportangebot, in dem die Champions League enthalten ist, angekündigt hat. Diese greift ab dem 21. Juni. Das Monatsabo für bisher 29.90 Franken kostet neu 34.90 Franken. Die Mindestvertragsdauer wurde auf sechs Monate erhöht, der Kauf von einzelnen Partien ist nicht mehr möglich. Dies dürfte auch mit den stetig teurer werdenden Übertragungsrechten für die Champions League zusammenhängen, die allein für die Schweiz einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen sollen.



Ob man sich bei Blue TV daran stört, dass sich Fussballfans das teure Abo zumindest bei diesen Spielen sparen konnten, liess sich nicht in Erfahrung bringen. Eine kurzfristige Medienanfrage dazu blieb bei Swisscom unbeantwortet.

Um den Final anzuschauen, müssen Fussballfans jedenfalls nicht auf italienische Kanäle ausweichen. Dieser wird am 10. Juni vom Sender 3+ übertragen.

Ausser sie vermissen die zahlreichen italienischen Expertinnen und Experten, an die sie sich in den letzten Monaten gewöhnt haben.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

Fehler gefunden?Jetzt melden.