Wegen Verlusten der Vorjahre – So saniert der SC Langenthal seine Finanzen Der SCL schreibt sein gesamtes Aktienkapital ab, das beschliessen die Aktionäre. Der Club soll schuldenfrei in die Zukunft starten können. Julian Perrenoud

Die Spieler holen sich den Applaus bei den Fans ab. Diese kehren dem SCL trotz Abstieg nicht den Rücken. Fotos: Marcel Bieri

An dieser ausserordentlichen Generalversammlung der SC Langenthal AG holt der scheidende Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf nochmals aus. Er erzählt aus den vergangenen zwanzig Jahren, in denen der SCL die zweithöchste Liga des Landes geprägt hat. Spricht Höhen und Tiefen an. Sagt: «Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, hatten aber niemals vor, den Club stillzulegen.»