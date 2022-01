Initiative zur Rauchprävention – So sähe die Verschärfung für Tabakwerbung aus Am 13. Februar stimmt das Volk über den Umgang mit Reklame für Zigaretten ab. Das würde sich bei einer Annahme ändern. Fabienne Riklin

Frühes Rauchen beeinflusst die Entwicklung der Lungen, der Knochen und des Kreislaufs negativ. Insgesamt entstehen jährlich Gesundheitskosten von über drei Milliarden Franken. Foto: Tamedia

Zum einen werden jährlich Millionen investiert, damit Jugendliche nicht mit dem Rauchen anfangen, zum anderen halten der Bundesrat und eine Mehrheit der Schweizer Parlamentarier seit Jahren eisern an der Tabakwerbung fest. Vor allem SVP, FDP und Teile der Mitte argumentieren mit der Wirtschaftsfreiheit.

Tatsächlich reagierten die Politiker erst, nachdem die Initiative «Kinder ohne Tabak» von einer breiten Koalition aus Ärzten, Gesundheitsorganisationen und Jugend- und Sportverbänden eingereicht worden war, und haben einen indirekten Gegenvorschlag in Form des Tabakproduktegesetzes vorgeschlagen. Am 13. Februar kommt die Initiative vor das Volk. So sähe die Verschärfung für Tabakwerbung aus.