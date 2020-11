Humor im US-Wahlkampf – So sad? Hier was zum Lachen Seit Tagen werden nun schon die Stimmzettel gezählt. Zu lange. Wir präsentieren die besten Witze rund um die US-Wahl. Andreas Tobler , Pascal Blum

Am Ende kann ihm wohl nur noch eine Mauer helfen. Foto: Internet

Trump oder Biden, Georgia und Pennsylvania: Die Auszählung der Stimmen im US-Wahlkampf dauert und dauert. Und zwar so lange, dass man glaubt, Zuschauer eines weltweit ausgetragenen Schneckenrennens zu sein. Zumindest dem Satiriker Patrick Karpiczenko geht es so:

Was tun? Im Netz nach lustigem Zeug suchen, mit dem man sich die Zeit vertreiben kann. Hier unsere zehn Besten Jokes, Memes und Videos:

Warum das alles so lange dauert

Zählen die wirklich noch von Hand aus – oder warum dauert das alles so lange mit der Auszählung? Berechtigte Frage. Hier eine Erklärung, die wir auf der Rechercheplattform Tiktok fanden:

Was tun gegen die Langeweile?

Inzwischen wird es auch den Medienprofis zu viel mit der Warterei auf die definitiven Resultate. Und dann hilft bekanntlich nur eins: singen. Auch wenn man es nicht kann.

Moment, was war das?

Wobei sich andere während des grossen Auszählens wohl anders abgelenkt haben. Das legt zumindest dieses Video nahe, das unter keinen Umständen ein Fake sein kann, weil lustig:

Trump will nicht nach Hause gehen

Ungeahnte Aktualität erhält gerade der ältere Sketch «Donny Goes to School» von Comedy Central, in dem eine Trump-Figur sich laut schreiend weigert, die Spielgruppe zu verlassen, obwohl Mike Pence sie mit Nachdruck dazu auffordert.

Richtig schlimm wird es ja erst, wenn Trumps Querulantentum bald weltweit Schule macht. Wenn wir einem Tweet von Satiriker Patrick Karpiczenko glauben wollen, ist es teils schon so weit:

Sprechen wie Trump

Will Menaker vom bösen Podcast «Chapo Trap House» ist immer für einen Nonsens-Tweet gut, aber eigentlich klingt dieser ziemlich vernünftig:

Die Dauerredner von CNN

«Daily Show»-Korrespondent Michael Costa braucht nicht mehr als sein Homeoffice, um die Politkartografen von CNN zu veräppeln. Zitat: «Ich höre nie auf zu reden, es wurde mir gesagt, ich solle nie aufhören zu reden!»

***BREAKING***

Was macht eigentlich Trump gerade? Gute Frage. Hier die jüngsten Livebilder:

Trumps Kontakte nach Russland sollen zuletzt besonders intensiv gewesen sein, wenn auch vergeblich:

Über den aktuellen Aufenthaltsort von Trump ist nichts bekannt. Moment, hier ein neues Foto:

Angst vor der Trump-Armee

Scott Adams ist eigentlich Autor des «Dilbert»-Comicstrips, auf Twitter aber auch ein fieser Kommentator. Hier fürchtet er sich ungemein vor der Wahlstrategie Trumps.

Ähnlich gemein ist dieser Tweet:

Wie der Wahlkampf ausgehen wird

Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmals der Verlauf des Wahlkampfs in einem aktuellen Zusammenschnitt:

Unsere schönsten Trump-Momente

Vielleicht werden wir uns ja eines Tages sehnsüchtig an die Trump-Jahre zurückerinnern. Hier schon mal ein Best-of der schönsten Trump-Momente:

Bonus: Tschüss-Sagen mit einem Song

Und weil es irgendwann halt doch vorbei sein wird: Hier schon mal als Vorgriff das grosse Goodbye. Selbstverständlich als Song.