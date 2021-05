Nach geplatztem EU-Deal – So reagiert man in Nachbarländern aufs Rahmenabkommen-Aus Lob von Frankreichs Rechten, Bedauern und Erstaunen aus Deutschland: Das sind die Stimmen aus der europäischen Politik und Medien zum geplatzten EU-Deal. Dominique Eigenmann aus Berlin , Simon Widmer , Vincenzo Capodici , Bernhard Odehnal

Bundesrätin Karin Keller Sutter, Bundespräsident Guy Parmelin und Bundesrat Ignazio Cassis erklärten das Rahmenabkommen am Mittwoch für tot. Foto: AFP

Deutschland: Bedauern und Erstaunen

Das Aus des Rahmenabkommens der Schweiz mit der EU wurde in Deutschland zwar breit wahrgenommen, aber in den grossen Medien nur vereinzelt kommentiert, meist in bedauerndem oder erstauntem Ton. Wichtige Medien wie der «Spiegel» und die «Zeit» begnügten sich online auch am Tag danach noch mit Agenturmeldungen.

Verständnis für den Entscheid gab es bei der konservativen «Welt». Die EU sei nicht bereit gewesen, Kernelemente des Abkommens neu zu verhandeln. Wie Grossbritannien beim Brexit habe die Schweiz in dieser Lage «den Verlust der Souveränität» am Ende höher gewichtet als «die Verlockungen des EU-Binnenmarktes». In beiden Fällen habe sich die EU in den Verhandlungen «unnachgiebig» gezeigt und dabei ein «glasklares» Signal gesendet: «Wer die Vorteile der EU nutzen will, muss sich auch an ihre Regeln halten.»