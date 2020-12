Streit um offene Skigebiete Frankreich droht Skitouristen in der Schweiz mit Quarantäne

Franzosen, welche zum Skifahren in die Schweiz kommen, sollen nach der Rückkehr in ihre Heimat für sieben Tage in Isolation. Auch in Italien steht eine Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer zur Diskussion.