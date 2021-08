Logistikzentrum in Utzenstorf – So reagieren die Einsprecher auf die Planänderung Die Migros macht einen Schritt auf die Kritiker zu: Die Lastwagenfahrten zum Logistikzentrum ihrer Tochterfirma Digitec Galaxus sollen besser verteilt werden. Zeigt das Wirkung? Regina Schneeberger

Bereits heute hat es auf der Hauptstrasse in Wiler viel Verkehr. So hat die Gemeinde gemeinsam mit Gerlafingen eine Einsprache eingereicht. Foto: Christian Pfander

Das Grossprojekt in Utzenstorf sorgt für Widerstand. 60 Einsprachen gingen gegen das Baugesuch der Migros ein. Der Plan, auf dem ehemaligen Papieri-Areal ein Logistikzentrum zu errichten, stösst nicht nur auf Gegenliebe. Ein solches will die Migros für ihre Tochterfirma Digitec Galaxus realisieren, nebenan soll ein Paketzentrum der Post entstehen – die beiden Unternehmen wollen beim Päckliversand Hand in Hand arbeiten.

Für Kritik sorgte insbesondere die angedachte Verkehrslösung. Täglich werden rund 300 Lastwagen verkehren. 80 Prozent davon hätten über Wiler und Gerlafingen zum Anschluss Kriegstetten fahren sollen, lediglich 20 Prozent über Utzenstorf zum Anschluss Kirchberg. Nun gibt es eine Planänderung, wie Migros und Post am Dienstagabend verkündeten. Die Lastwagenfahrten sollen gleichmässig verteilt, sprich die eine Hälfte über Kriegstetten und die andere über Kirchberg geleitet werden. Damit wolle man den Bewohnern von Wiler und Gerlafingen entgegenkommen, wie Philippe Schütz von der Migros am Informationsanlass festhielt.