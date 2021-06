Geldblog: Sika und Holcim – So profitieren Sie von den weltweiten Konjunkturprogrammen Die Aussichten für den Bauchemiekonzern Sika und den Zementriesen Holcim sind positiv. Was Anleger wissen müssen. Martin Spieler

Hat die Erwartungen des Marktes bereits deutlich übertroffen: Der Zementriese Holcim. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Ich habe mir vorgestellt, meine Shell-Aktien je zur Hälfte in Sika- und Holcim-Aktien zu tauschen. Wie sehen Sie das? Leserfrage von H. P.

Sika und Holcim profitieren beide von den umfangreichen Konjunkturprogrammen vor allem in den USA und in Europa. Der Bauchemiekonzern Sika zeichnet sich schon länger durch ein starkes Wachstum aus. Im ersten Quartal 2021 wurde ein Rekordumsatz erwirtschaftet. Der Umsatz legte um 10,2 Prozent auf fast 2 Milliarden Franken zu. Damit hatte Sika die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die negativen Folgen der Corona-Pandemie wurden rasch überwunden, seit gut einem Jahr wächst Sika wieder. In der Region Asien/Pazifik etwa weist Sika im ersten Quartal gar ein Wachstum von rund einem Viertel aus. In der grössten Konzernregion Europa, Naher Osten, Afrika nahmen die Verkäufe um 13 Prozent zu.