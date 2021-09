Herbsttipp Sizilien – So opulent ist der Inselsüden Das Unesco-Welterbe Val di Noto auf Sizilien überrascht mit barocker Pracht. An deren Anfang stand ein schlimmes Erdbeben. Gabriele Spiller

Prächtige Bauten im Zentrum der Altstadt von Noto. Foto: Getty

Zu Zeiten der Grand Tour galt es als exzentrisch, weiter als nach Taormina in den Süden zu reisen. Die Gutbetuchten kehrten häufig schon indigniert in Neapel um, schien doch dort die Zivilisation zu enden. Noch heute wirkt der Süden der Insel Sizilien, weit von Neapel entfernt, für viele wie Terra incognita, ist aber über den Flughafen Catania gut erreichbar. Die Region lässt sich bestens per Mietwagen, Motorroller oder Rennvelo erkunden und bietet spätbarocke Überraschungen.

Eine der vielen engen Gassen in der Altstadt von Noto. Foto: Alamy Stock Photo