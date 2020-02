Zufriedene Touristiker in der Region – So oft wurde 2019 am Thunersee übernachtet Thun-Thunersee Tourismus blickt auf ein gutes Jahr 2019 zurück. Die Hotels der Stadt Thun vermelden gar einen neuen Rekord. Marco Zysset

Der Thunersee – unter anderem mit Spiez und Thun – war 2019 ein beliebtes Ferienziel. Foto: Bruno Petroni

484’870-mal übernachteten 2019 Gäste aus dem In- und Ausland im Einzugsgebiet von Thun-Thunersee Tourismus (TTST). Der Verein vermeldet damit ein «erfreuliches» Wachstum von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie er in einer Mitteilung schreibt. Einzig in den Monaten Februar, März und Oktober wurden tiefere Zahlen verbucht als noch 2018. Am stärksten zugelegt hat der Monat Juni, bei welchem ein prozentuales Wachstum von 9,62 Prozent registriert wurde und der somit einen erfolgreichen Start in die Sommermonate ermöglichte.