Neues Berner Abfallsystem – So ökologisch sind die farbigen Abfallsäcke Die Ökobilanz des geplanten Trennsystems zeigt: Umweltfreundlich wird das System nicht durch die farbigen Säcke, sondern dadurch, dass weniger Auto gefahren wird. Benjamin Bitoun

Farbiger Müllberg: Nach der Einführung des neuen Abfallsystems sollen die Farbsäcke in einer separaten Sortieranlage rezykliert werden. Foto: Raphael Moser

Ende November wird in der Stadt Bern darüber abgestimmt, ob es bei der Abfallentsorgung künftig bunt zu- und hergeht. Bei einem Ja zum Farbsacksystem haben die Stadtbewohnerinnen und -bewohner künftig die Wahl: PET, Büchsen, Alu, Kunststoff und Glas können sie entweder wie bisher bei Sammelstellen oder Detailhändlern entsorgen. Oder aber sie werfen sie bereits zu Hause in verschiedenfarbige Plastiksäcke und danach in einen Container vor dem Haus.

Für den geplanten Systemwechsel nennt die Stadt einen ganzen Strauss von Gründen. Etwa, dass die beliebten Quartiersammelstellen trotz häufiger Leerung oft überlastet sind; dass gemischte Kunststoffe nicht abgegeben werden können; dass die auf der Strasse abgestellten Säcke von Tieren aufgerissen werden und dass das Heben der schweren Abfallsäcke beim Personal der Müllentsorgung zu körperlichen Schäden führt.