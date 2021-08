Auftritt im Parlament – So mischte Patti Basler den Thuner Stadtrat auf Schnelle Reime und Wortakrobatik: Die Satirikerin protokollierte die Parlamentssitzung und nahm kein Blatt vor den Mund. Michael Gurtner

Patti Basler war inoffizielle Protokollantin an der Sitzung des Thuner Stadtrats. Foto: Steve Wenger

Eigentlich sei sie nur des Apéros wegen, den es nun gar nicht gebe, aus dem Aargau angereist, sagt Patti Basler. Und wenn Gemeinderat Roman Gimmel von Stakeholdern spricht, denkt sie folgerichtig an Steaks. Klar, dass es da ein kurzer Weg ist von Fake News zu Steak News.

Die aus Funk und Fernsehen bekannte Satirikerin ist an diesem Parlamentsabend auf Einladung von vier Stadträtinnen inoffizielle Protokollantin. Und es ist verblüffend, wie sie unmittelbar im Anschluss an zweieinhalb vollgepackte Ratsstunden ebendiese in rasend schnell vorgetragene Reime giesst, tollkühne Wortakrobatik mit politischen Inhalten und Namen der Stadträtinnen und Stadträte vollführt.