Nocebo-Effekt – So manche Nebenwirkung entstammt eher dem Kopf der Geimpften Laut Forschern rühren bis zu zwei Drittel der berichteten Nebeneffekte nicht von der Impfung her. Das zeigt, welche Macht die Psyche über den Körper hat – und welche Rolle Behörden und Medien spielen. Berit Uhlmann Nik Walter

Da war kein Impfstoff im Vakzinfläschchen: Trotzdem berichten 35 Prozent der Versuchsteilnehme nden über mindestens eine Nebenwirkung . Foto: Getty Images

Zum Small Talk gehört in diesen Zeiten auch, sich nach dem Befinden nach der jüngsten Impfspritze zu erkundigen. Man kann dann erstaunliche Geschichten hören, von tagelanger Malaise, von Kribbeln an diversen Körperteilen, von Schmerzen in jenem Arm, in den gar keine Nadel drang. Wen ein leiser Zweifel an diesen Schilderungen beschleicht, der liegt womöglich nicht ganz falsch: Nicht alles, was Geimpfte als Nebenwirkungen wahrnehmen, muss vom Vakzin herrühren.