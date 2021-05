Fünf Themenwege für Familien – So macht Wandern auch den Kindern Spass Staunen, Rätseln, Erleben: Spezial-Trails animieren in der ganzen Schweiz zur Tour in der Natur und vermitteln auf spielerische Art viel Wissenswertes. Markus Fässler

Altnauer Apfelweg: Rätseln mit Fredi und Emma

Auf dem Altnauer Apfelweg erfahren Kinder Spannendes über den Obstanbau.

Süss, säuerlich oder beides zusammen: Äpfel gehören zu den beliebtesten Früchten in der Schweiz. Wer mehr über den Vitaminspender erfahren will, ist auf dem Altnauer Apfelweg im Kanton Thurgau richtig. Die drei verschiedenen Strecken in der Nähe des Bodensees sind nach den Apfelmaskottchen Lisi, Fredi und Emma benannt und erfordern eine Wanderzeit zwischen einer und zwei Stunden. 14 Stationen vermitteln Spannendes über den Obstanbau und die verschiedenen Apfelsorten mit kniffligen Rätseln und Anekdoten.

Ganzjährig begehbar, gratis, apfelweg.ch

Aargauer Planetenweg: Reise durchs Universum

Auf dem sechs Kilometer langen Planetenweg passiert man auch den Saturn. Foto: Astronomische Vereinigung Aarau

Einen Meter laufen, eine Million Kilometer zurücklegen: Das ist nur auf dem Aargauer Planetenweg möglich. In diesem Verhältnis reihen sich die Planeten als Hauptakteure des Themenweges auf. Ausgangspunkt für die Reise durchs Universum ist das grosse Sonnenmodell in Aarau. Den Abschluss macht nach sechs Kilometern Pluto – auch wenn dieser mittlerweile aus dem Club der Planeten ausgeschlossen wurde. Unterwegs lohnt sich ein Abstecher in den Wildpark Roggenhausen. Die Abzweigung befindet sich gleich nach dem Jupiter.

Ganzjährig begehbar, gratis, aargautourismus.ch

Bienenpfad Laufental: Geschäftiges Treiben in der Telefonkabine

Eine der vielen interaktiven Infostationen entlang des Bienenpfads. Foto: Pino Covino

In Nenzlingen BL summt es neben dem Ricola-Kräutergarten ganz gewaltig. Dafür verantwortlich sind die Bewohnerinnen des einen Kilometer langen Bienenpfads Laufental. 21 Informationstafeln geben Aufschluss über die enorme Wichtigkeit der Bienen für das Ökosystem und auch für das Überleben der Menschheit. Das neuste Highlight auf dem Bienenpfad ist eine alte Swisscom-Telefonkabine, in der ein Bienenvolk zu Hause ist. So hat man die Möglichkeit, das geschäftige Treiben der Bienen aus kürzester Distanz zu beobachten. Gut zu wissen: Piksgefahr besteht dank eines schützenden Gitters nicht.

Ganzjährig begehbar, gratis, bienenpfad.ch

Gletscherlehrpfad Saas-Fee: Nahe am «ewigen Eis»

Auf dem Gletscherlehrpfad informieren Tafeln über die Riesen aus Schnee und Eis und deren langsames Verschwinden aus den Alpen. Foto: PD

Gletscher sind imposante Riesen aus Schnee, Eis und Geröll – und sie verschwinden langsam aus den Alpen. Auf dem Gletscherlehrpfad Saas-Fee VS erfährt man dank der zwölf Informationstafeln, wie der Gletscher die Umwelt formt und welchen Einfluss er aufs Klima hat. Dabei taucht man in die vom Fee-Gletscher gestaltete Landschaft ein und ist dem «ewigen Eis» sehr nah. Der 2,3 Kilometer lange Weg startet unterhalb der Talstation Felskinn und endet beim Restaurant Gletschergrotte.

Juni bis Oktober begehbar, gratis, saas-fee.ch

Waldlehrpfad La Punt: Im Reich des Alpen-Geissblatts

Dieser aus Holz geschnitzte Bär hat seinen Wissensdurst auf dem Waldlehrpfad fürs Erste gestillt und macht Pause. Foto: PD

Einblick in Flora und Fauna des Engadins gibts auf dem Waldlehrpfad von La Punt nach Madulain. 34 verschiedene Arten von Blumen, Bäumen und Sträuchern finden sich entlang des 2,4 Kilometer langen Weges. Sie tragen klingende Namen wie Wolliger Schneeball oder Alpen-Geissblatt. Das ist aber noch nicht alles: Elf aus Holz geschnitzte Tiere sorgen für Staunen. Nachdem der erste Wissensdurst gestillt ist, lädt ein Picknickplatz mit einem Brunnen und der Gesellschaft der Holzfiguren Gian und Eulalia zur Rast.

Juni bis Oktober begehbar, gratis, engadin.ch/themenwege

Fehler gefunden?Jetzt melden.