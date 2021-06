Tipps & Tricks für «Boule»-Beginner – So machen Sie auf dem Pétanque-Platz eine gute Falle Pétanque erfreut sich in den Sommermonaten besonderer Beliebtheit. Wir erklären, wann es sich lohnt in die Hocke zu gehen und welche Wurftechnik die Beste ist. Patrick Illinger

Die richtige Technik: «a pes tanca» heisst im südfranzösischen Dialekt so viel wie «Füsse zusammen». Foto: Reto Oeschger

La boule, das ist zunächst mal nur eine Kugel auf Französisch. Wer also vom Boulespielen spricht, könnte eine ganze Palette von Kugelspielen meinen, vom Boccia, für das man eine präparierte Bahn braucht, über Boule Lyonnaise, eine traditionsreiche Variante, die früher mit Holzkugeln gespielt wurde, die kunstvoll mit Nägeln beschlagen waren, bis zum Strandspiel mit bunten, wassergefüllten Plastikbällchen.

Die meisten Menschen meinen jedoch mit «Boulespielen», in Frankreich wie anderswo, die beliebteste Variante der jeux de boules, das Pétanque. Erfunden vor mehr als 100 Jahren, vermutlich im provenzalischen La Ciotat, hat es sich weltweit verbreitet. Zur Beliebtheit trägt bei, dass man es auf jedem Gelände spielen kann, auf Spazierwegen, Parkplätzen oder zwischen den Platanen eines Stadtparks. Die Ausrüstung besteht aus drei Metallkugeln, Gesamtgewicht circa zwei Kilo, und die Regeln sind perfekt für ein coronaverträgliches Sozialerlebnis – weshalb, so ist zu hören, so mancher Kugelhändler in Pandemiezeiten ausverkauft ist.