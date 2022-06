Elton John in Bern – So long, Sir Elton Es dauert im Wankdorf nicht lange, und schon ist man melodiesüchtig. Elton John ist ein Meister der grossen Gefühle, vor denen wir uns nicht retten können. Er gab ein überwältigendes Abschiedskonzert. Martin Burkhalter

Elton John ist für alle da – von Jung bis Alt, über alle Generationen hinweg. Foto: Ben Gibson / HST Global Limited t/a Rocket Entertainment

Schon nach wenigen Minuten im Wankdorfstadion ist es, als lege man sich in ein heisses Bad. Mit ganz viel Schaum, mit einer Flasche Champagner und 21’000 Mitbadenden. Bei Elton John – das passiert unmittelbar – darf man sich gehen lassen, darf man sich wohlfühlen. Bis die Haut schrumpelig ist. Und das wird sie sein. Satte zweieinhalb Stunden wird dieses Konzert dauern.

Elton John ist auf Abschieds-Welttournee. Und sie ist ein Monster. Drei Jahre sollte sie dauern, fünf werden es pandemiebedingt letztlich gewesen sein. Im Herbst 2018 brach er auf. Und jetzt, rund 220 Konzerte später, sitzen wir also im Berner Wankdorf und schauen alle auf die gewaltige Bühne mit dem schwarzen Flügel, den riesigen Leinwänden und warten, dass er, inzwischen 75 Jahre alt, nochmals alles durchspielt, was sich längst in unseren Gehirnwindungen festgesetzt hat.

Introvertierter Extrovertierter

Und natürlich wird hier niemand enttäuscht. Aber auch nicht überrascht. 220 Konzerte, und doch sind sie alle gleich. Wo Elton John draufsteht, ist auch Elton John drin. Ein Welttournee-Konzert ist ein Massenprodukt. Alle kriegen dasselbe. Die Setlist ist längst bekannt – inklusive Zugaben. Wer sich vorher informiert hat, weiss, dass Sir Elton ungefähr in Minute 20 «Tiny Dancers» spielen wird und nach einer halben Stunde «Rocket Man», nach einer Stunde «Candle in The Wind» und nach zwei Stunden «I’m Still Standing», jenen Song, den man dann auch im Kopf mit nach Hause nimmt und noch beim Frühstücksei am nächsten Morgen summen wird.

Das Konzert beginnt pünktlich auf die Minute um 19.30 Uhr mit «Bennie and the Jets», einem der Hits seines 1973 veröffentlichten und wohl besten Albums «Goodbye Yellow Brick Road», worauf sich der Name der Abschiedstour bezieht: «Farewell Yellow Brick Road». Und nach «Philadelphia Freedom» begrüsst Sir Elton John das Berner Publikum mit «Good evening, Bern» und «Sorry about the weather». Tatsächlich hat just zu Konzertbeginn ein leichter Regen eingesetzt.

Das Bad wird also eingelassen, und im intimen Wankdorfstadion ist es gleich lauschig, niemand fremdelt, alle singen und schunkeln mit, jubeln. Von Jung bis Alt. Elton John ist für alle da – über alle Generationen hinweg.

Natürlich ist so ein Konzert reinste Nostalgie. Ein Hitparaden-Bouquet, das nur dazu da ist, diese unvergleichliche Karriere Revue passieren zu lassen, mit eingängigen und doch nie billigen Popsongs, die er vor allem in den 1970er-Jahren im Verbund mit seinem Freund und Texter Bernie Taupin schrieb. Lieder, die zwischen Rock und Pop, Boogie-Woogie, Blues, Country und Rock 'n' Roll mäandrieren und deshalb nie langweilig werden.

Der Regen verzog sich bald und dann folgte Hit auf Hit. Foto: Ben Gibson / HST Global Limited t/a Rocket Entertainment

Bekannt ist längst, dass Elton John nie Texte schreiben konnte, dafür aber Melodien zaubern kann, die sich in unsere Hirnwindungen fressen. Elton John ist ein Meister der grossen Gefühle, vor denen wir uns nicht retten können. Ein introvertierter Extrovertierter sei er, hat mal jemand gesagt. Einer, den alle mögen. Er ist offen und ehrlich und persönlich. Und so sind auch seine Songs. Bestenfalls nimmt Elton John einem die Angst vor den eigenen Gefühlen.

Der pummelige Junge aus Pinner

Schon nach einer guten halben Stunden wird einem wieder bewusst, wie sehr dieser Musiker doch zum Soundtrack des eigenen Lebens gehört. Wie kein Tag vergeht, an dem nicht im Autoradio, in einem Einkaufszentrum oder in einem Lift ein Elton-John-Song zu hören ist. Er scheint einfach immer da gewesen zu sein.

Wer es vergessen hatte, dürfte über das famose Biopic «Rocketman» von Regisseur Dexter Fletcher wieder daran erinnert worden sein, wie diese unglaubliche, diese unvergleichliche Karriere überhaupt möglich werden konnte. Er dürfte nochmals gesehen haben, wie ein pummeliger Junge aus Pinner, einer Kleinstadt bei London, zu einem Pop- und Rockstar werden konnte, der mehr als 300 Millionen Alben verkaufte, mehr als 50 Alben veröffentlichte und ohne Pause 50 Jahre lang auf den Bühnen dieser Welt spielte.

Ein Junge mit dem Namen Reginald Kenneth Dwight, der in ärmlichen Verhältnissen im Haus seiner Grossmutter aufwuchs und schon als Kind Gehörtes einfach am Klavier nachspielen konnte. Der später an der Royal Academy sein Spiel perfektionierte und eigentlich durch Zufall in Bernie Taupin nicht nur einen kongenialen Songschreiber, sondern auch einen Freund fürs Leben fand.

Und natürlich sind auch die Drogenexzesse unvergessen, das Rockstarleben, die Homosexualität, die spätere Nüchternheit, die Kostüme, die Brillen, der ganze wilde, bunte und schrille Ritt über den Pophimmel.

Grosse, pathetische Geste

Man muss sich auch gar nicht fragen, wie er das alles hingekriegt hat. Nach 90 Minuten im Wankdorf ist man längst melodiesüchtig geworden, fühlt schrecklich viel und schämt sich kein bisschen dafür.

Klar, er springt nicht mehr auf seinem Klavier herum oder schlägt mit beiden Beinen auf die Tasten ein, wie er das früher getan tat. Dennoch ist er kraftvoll geblieben, schmettert immer noch seine Akkorde mit beiden Fäusten, spielt immer noch einen ungezähmten Boogie und singt mit beeindruckendem Elan. Dazwischen humpelt er ab und an über die Bühne, lässt sich vom Publikum feiern. Die Hüftoperation vom letzten Herbst sieht man ihm ein wenig an.

Die Musiker an seiner Seite indes, die ihn bereits seit den 1970er-Jahren begleiten – Nigel Olsson am Schlagzeug, der Perkussionist Ray Cooper und Davey Johnstone an der Gitarre –, sind so kernig wie eh und je.

Und klar wechselt Sir Elton John dann auch noch sein Outfit, von einem schwarzen, mit Goldpailletten besetzten Anzug mit rosafarbenen Lappen zu einem hellblauen Veston mit Pailletten und mit einem rosafarbenen Rüschenhemd darunter und dazu, freilich, die entsprechende Brille.

Er spielt noch immer einen ungezähmten Boogie. Foto: Ben Gibson / HST Global Limited t/a Rocket Entertainment

Und man versteht: Die Outfits, die Brillen, die Pailletten, die Extravaganz, all das ist nur Kostüm und doch auch echt. Für Elton John waren sie immer Schutz und ein Vehikel zugleich. Ein Vehikel, das ihm – und eben auch uns – hilft, an jenen Punkt zu gelangen, wo die grosse, pathetische Geste noch möglich ist. Es ist gerade seine Gewöhnlichkeit hinter der Maske, die ihn bei allen so ungemein beliebt macht.

Der Regen verzog sich bald und die Hits kamen, wie ein Steigerungslauf, immer ungestümer: «I'm Still Standing», «Crocodile Rock», «Saturday Night's Alright For Fighting» und wie sie alle heissen. Einer nach dem andern. Und die 21’000 im Wankdorf sangen mit, sie tanzten, schrien und waren – so sah es aus – glücklich. Sir Elton, schön, dass Sie noch einmal da waren – vielleicht tatsächlich das letzte Mal.

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.