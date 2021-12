Adventszeit in Burgdorf – So leuchtet die Linde im Schlosshof Die Oberstadt ist um eine weihnachtliche Attraktion reicher. Die Linde auf Schloss Burgdorf wurde mit unzähligen Lichtern dekoriert. Regina Schneeberger

Die 20 Meter hohe Linde im Hof von Schloss Burgdorf wird zum Weihnachtsbaum. Foto: Marcel Bieri

Emsig ging es in den letzten Tagen im Hof von Schloss Burgdorf zu und her. Baumkletterer kraxelten die stattliche Linde auf und ab und installierten 3000 Meter LED-Lichterketten mit insgesamt 30000 Lämpchen, wie die Stiftung Schloss Burgdorf in einer Medienmitteilung schreibt.

«Der Stamm, jeder Ast und auch jedes Ästlein mussten umwickelt sein, so dass die Linde als Weihnachtsbaum weit über die Stadtgrenze hinaus strahlen kann.» Hauptsponsor der weihnachtliche Dekoration ist die Garage Hofmann aus Oberburg.

Vom Stamm bis zum Ästlein mit Lichterketten umwickelt: Die Linde beim Schloss Burgdorf. Foto: Marcel Bieri

Am 3. Dezember wurde die 20 Meter hohe Linde erstmals in Szene gesetzt. Die Schlossbesucherinnen und Schlossbesucher erfreuen werde sie auch in den kommenden Wochen noch, heisst es in der Mitteilung weiter.

