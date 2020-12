Kein Lohn, keine Infos – So leiden die Angestellten der Das-Konzept-Gruppe Zwei Monate ohne Lohn und kaum Aussicht auf Unterstützung: Weihnachten 2020 ist für viele Angestellten von Firmen der Das-Konzept-Gruppe ein tristes Fest. Marco Zysset

Dass Weihnachten heuer anders werden würden als in anderen Jahren, damit hat Martin O. schon länger gerechnet. Er ist praktisch sein ganzes berufliches Leben in der Gastronomie tätig. «Natürlich hat noch nie jemand eine Situation wie die aktuelle mit Covid-19 erlebt», sagt er. «Aber ich bin überzeugt: Wir hätten diese Krise meistern können.»

Wenn er von «wir» spricht, meint er sich und seine sieben Kolleginnen und Kollegen, die bis Ende Oktober in der Gastronomie in der Konzepthalle 6 in Thun gearbeitet haben. «In der Nacht auf den 27. Oktober wurden wir per E-Mail von den Inhabern informiert, dass der Betrieb eingestellt sei und die Bilanz deponiert worden sei. Seither ist Funkstille.»