Die Pandemie im Namen – So lebt es sich, wenn man Corona heisst Wie ist es, wenn der eigene Name auf einmal mit einer Pandemie verbunden wird? Marlis Corona aus Belp erzählt, was sie in ihrem Alltag alles erlebt. Christoph Albrecht

«Mein Name ist Corona»: Die 85-jährige Marlis Corona aus Belp heisst wie die Pandemie. Foto: Beat Mathys

Es ist der Begriff der Stunde, ein Wort für die Geschichtsbücher: Corona. Die drei Silben sind zum Mantra von 2020 geworden, zum Synonym einer globalen Krise.

Für eine Frau aus Belp aber ist das Wort zuallererst eines: ihr eigener Name. Marlis Corona, 85 Jahre alt, trägt die Pandemie im Nachnamen.

Das Mitleid der Freundinnen

Als sich das Virus Anfang Jahr rund um den Erdball ausbreitete und sich sein Name in die Köpfe einprägte, «da bin ich schon erchlüpft», sagt Marlis Corona. Ungläubig fragte sie sich: «Warum muss das ausgerechnet so heissen wie ich?»