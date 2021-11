Der Captain bleibt definitiv – YB verlängert mit Fabian Lustenberger Der zuletzt lange verletzte Fabian Lustenberger erhält einen neuen Vertrag – die Young Boys senden damit auch Signale für eine Zusammenarbeit über die Karriere hinaus. Moritz Marthaler

Bleibt YB noch länger erhalten: Captain und Abwehrchef Fabian Lustenberger. Foto: Raphael Moser

Die Unterschrift war Formsache, die Gespräche haben längst stattgefunden. Die Young Boys machen den erwarteten Schritt auf ihren Captain zu und geben Fabian Lustenberger einen neuen, bis 2023 gültigen Vertrag. Der 33-jährige Innerschweizer riss sich im April dieses Jahres die Achillessehne, musste sich danach über eine siebenmonatige Reha zurückkämpfen. Sein alter Kontrakt hätte eine Option beinhaltet, die bei einer gewissen Anzahl Spiele eine Verlängerung vorsieht. «Wir haben schon unmittelbar nach seiner Verletzung mit Fabian darüber gesprochen und ihm klargemacht, dass er sich deswegen keine Sorgen machen muss und wir mit ihm auch in Zukunft zusammenarbeiten wollen», sagt Sportchef Christoph Spycher.

Lustenberger wechselte im Sommer 2019 nach zwölf Jahren bei Hertha BSC in der Bundesliga aus Berlin nach Bern. Der Wechsel von der Spree an die Aare war von langer Hand geplant: Lustenberger ist ein guter Freund von Steve von Bergen, seinem Vorgänger als YB-Captain. Dass der Meister mit seinem Captain verlängert, überrascht nicht, ebenso dürfte es nicht der letzte Vertrag zwischen den Young Boys und Lustenberger sein. «Wir handhaben es ähnlich wie schon damals mit von Bergen», sagt Spycher, «und schauen von Jahr zu Jahr.»

Spycher, von Bergen, Lustenberger

Heisst: Wenn Lustenberger, der 2023 dann 35 Jahre alt sein wird, noch Lust und Klasse für eine Saison hat, wird er sie wohl spielen dürfen. Und für beide Seiten ist gut vorstellbar, dass der Verteidiger auch nach seiner Karriere für YB tätig sein wird. Lustenbergers Vorgänger von Bergen ist heute Defensivtrainer im Nachwuchs, dessen Vorgänger Spycher ist heute Sportchef – und Lustenberger? «Wir schauen nicht, wer Captain war, sondern wir schauen, was jemand mitbringt», sagt Spycher. «Und bei Fabian sind wir total überzeugt davon, was er alles in seinem Rucksack hat. Dank seinen Qualitäten liegt es auf der Hand, dass er auch nach seiner Fussballer-Laufbahn bei uns in der Organisation eine Aufgabe übernehmen wird.»

Es sind nebst über 200 Bundesliga-Spielen und viel Führungserfahrung auf dem Feld auch ein guter Auftritt und ein klares Bekenntnis zum Club. «Ich kann mir bei YB auch eine andere Funktion vorstellen», sagt er. Und: «Weg war ich lange genug. Jetzt bleibe ich hier in der Schweiz, und bei YB gefällts mir.»

Sportchef Spycher hat damit eine weitere, vielleicht die wichtigste Vertrags-Pendenz abgetragen. Im nächsten Sommer auslaufende Kontrakte besitzen somit nur noch Ersatztorwart Guillaume Faivre, Ergänzungsspieler Esteban Petignat, der Jung-Goalie Leandro Zbinden sowie Altmeister Miralem Sulejmani. Bei Faivre ist ein nächster Vertrag gut denkbar, bei den Talenten Petignat und Zbinden ein Leihgeschäft. Beim verdienstvollen Sulejmani hingegen stehen die Zeichen auf Abschied.

