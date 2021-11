Nachfrage ist «nicht riesig» – So läuft es im Kanton Bern mit der Booster-Impfung Einige Altersheime sind bereits «durchgeboostert», in den Impfzentren lassen sich jeden Tag 5000 Personen impfen. Die Nachfrage nach Terminen ist aber mässig. Sarina Keller

Viele Altersheime haben die Booster-Impfung bei Bewohnerinnen und Bewohnern bereits abgeschlossen. Foto: Raphael Moser

Die Situation in den Altersheimen

Am 10. November haben die ersten Berner Altersheime mit dem Booster-Impfen begonnen. Und sie sind auf Kurs, wie verschiedene Institutionen auf Anfrage mitteilen. Im Zentrum Schönberg sowie an zwei von zwölf Tertianum-Standorten sind beispielsweise bereits alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner geimpft. Andernorts rechnet man mit dem Abschluss der Impfungen bis diese oder spätestens nächste Woche – so etwa im Stadtberner Altersheim Kühlewil, im Alterszentrum Viktoria oder an den übrigen Tertianum-Standorten.