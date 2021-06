Berufsbildung für Erwachsene – So läuft der Pilotversuch in Thun Berufstätige sollen Wechsel in die Metall- und Maschinenbaubranche leichter schaffen. Wie läuft der Pilotversuch in Thun? Marco Zysset

Salvatore Avino von der Studer AG baut im Rahmen eines Moduls im Pilotversuch der MEM-Passerelle 4.0 am IDM-Berufsbildungszentrum in Thun eine mechanische Baugruppe zusammen. Foto: Marco Zysset

Salvatore Avino (30) und Christoph Lutz (48) sind mit höchster Konzentration bei der Sache. Ihre Aufgabe: Nach einem Montageplan, den sie selbst erstellt haben, eine mechanische Baugruppe zusammenbauen. Eine anspruchsvolle Aufgabe: Wer Polymechanikerin oder -mechaniker werden will, muss diese Aufgabenstellung Ende des zweiten Lehrjahres lösen, das Ergebnis zählt dort für die Abschlussnote.

Nur: Salvatore Avino und Christoph Lutz sind schon lange keine Lernenden mehr. Oder wenigstens nicht solche Lernende, wie sie in der Schweizer Berufsbildung verstanden werden. Sie haben beide ihre berufliche Grundausbildung schon lange hinter sich und sind beruflich erfolgreich in der Maschinenbaubranche unterwegs. Aber eben nicht mehr in dem Aufgabenbereich, für den sie in ihrer Berufsausbildung eigentlich ausgebildet sind. Weshalb sie nun eben doch wieder zu einer Art Lernende wurden.