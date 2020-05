Nach Corona-Lockerungen – So läuft der Besuch im Altersheim ab Ab nächster Woche sind Besuche in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Bern wieder erlaubt. Heimbetreiber sagen, was die Besucherinnen und Besucher erwartet. Benjamin Bitoun

Die Türen der Altersheime stehen ab Montag wieder für Besucher offen. Foto: Hans Urfer

Fast zwei Monate ist es her, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen ihre Angehörigen zum letzten Mal sehen durften. Nun können sie sich freuen: Zusammen mit den weiteren Lockerungsschritten sind im Kanton Bern auch Besuche in Alters- und Pflegeheimen ab Montag wieder erlaubt. In einzelnen Fällen könnte es sogar für einen Muttertagsbesuch reichen. «Wenn die Schutzkonzepte der Heime und die entsprechenden Regelungen genehmigt wurden, sind Besuche schon am Sonntag wieder möglich», sagte Astrid Wüthrich, Vorsteherin des Alters- und Behindertenamt (Alba) des Kantons Bern, am Freitag gegenüber den Medien.