Wenn sich Unternehmer hohe Dividenden anstelle von hohen Löhnen auszahlen, schaden sie der AHV. Auf diese «Gesetzeslücke» macht die Basler Ständerätin Eva Herzog aufmerksam. Wie kam es zu diesem «Schlupfloch», das Unternehmern «zu tricksen» erlaubt?

Die Unternehmenssteuerreformen hatten das – berechtigte – Ziel, die doppelte Besteuerung von Firma und Gesellschafter zu mildern. So unterliegen Gesellschafter, die in der Firma arbeiten und gleichzeitig mindestens 10 Prozent Kapital der Firma halten, einer ermässigten Dividendenbesteuerung. In der Folge gründeten selbstständig Erwerbende (Anwälte, Treuhänder, Ärzte) Firmen und reduzierten damit Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Dadurch entgehen den Sozialversicherungen beträchtliche Einnahmen. Ein Beispiel: Bauunternehmer A. versteuerte bisher 500’000 Franken jährliches Einkommen. Nun bildet er eine AG und deklariert 100’000 Franken als Einkommen, 400’000 als Dividende. Doch Letztere ist nur reduziert versteuerbar und frei von Sozialversicherungsabgaben.

Wie kam es zu diesem Aderlass zulasten der Sozialversicherungen? Im Jahr 2008 hatte das Bundesgericht die Praxis des Kantons Nidwalden zur Dividendenbesteuerung zu beurteilen. Dabei ging es um die AHV-rechtlich entscheidende Frage: Was ist beitragsfreier Kapitalertrag? Was ist beitragspflichtiger Lohn aus Erwerbstätigkeit? Das Gericht übernahm zwei Kriterien der «Nidwaldner Praxis»: Einerseits soll «ein angemessener Lohn» deklariert werden, anderseits soll für das eingebrachte Kapital ein «angemessener Vermögensertrag» vorliegen. Dieser lag im Kanton Nidwalden bei grosszügigen 15 Prozent (heute bei 10%). Wenn diese beiden Kriterien vorlägen, so das höchste Gericht, könne die steuerrechtliche Qualifikation auch für die sozialversicherungsrechtliche Beitragspflicht übernommen werden.

Bei Dividenden über 10 Prozent korrigieren

Doch was ist ein «angemessener Lohn» eines Bauunternehmers? Einer Treuhänderin? Einer Radiologin? Bei solchen Berufen ist ein Lohnkriterium nicht rechtsgleich handhabbar und – noch schlimmer – zufällig. Zudem scheint es unsinnig, jeder Ausgleichskasse solche Rechercheaufgaben zu übertragen. Wie also ist das Problem zu lösen?

Bei der Einführung der AHV 1948 war klar, dass «Erwerbstätigkeit» im AHV-Gesetz etwas anderes ist als im Steuerrecht. Zuwendungen aus dem Reingewinn einer juristischen Person sind AHV-rechtlich nur dann massgebender Lohn, wenn ein Arbeitsverhältnis den ausschlaggebenden Grund der Vergütung bildet. Hat die Vergütung jedoch keine Begründung in einem Arbeitsverhältnis, liegt ein Kapitalertrag vor, der nicht beitragspflichtig ist.

Nach meiner Auffassung kann für eine rechtsgleiche Behandlung von Unternehmensgesellschaftern nur ein einziges Kriterium massgebend sein: ein angemessener Vermögensertrag für ihr eingebrachtes Kapital. Der Rest ist beitragspflichtiger Lohn. Der jetzige Satz von 10 Prozent ist grosszügig. So könnte die Präzisierung im AHVG umschrieben werden: «Hat eine Auszahlung den wesentlichen Grund im Arbeitsverhältnis, ist diese als Einkommen zu qualifizieren. Soweit auf dem eingesetzten Kapital eine Dividende von mehr als 10 Prozent bezahlt worden ist, gilt dies ebenfalls als beitragspflichtiges Einkommen.»

