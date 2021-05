UKW oder DAB? Worum es geht Infos einblenden

Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, um eine Radiosendung zu empfangen: über UKW, über DAB oder übers Internet. Die beiden Letzteren sind digitale Systeme.

Die UKW-Abschaltung soll in der Schweiz in zwei Etappen erfolgen. Im August 2022 stellen die öffentlichen Sender den Kanal ab, im Januar 2023 folgen die Privaten.

Ende des vergangenen Jahres fielen in der Schweiz von 100 gehörten Radiominuten gemäss Marktforschungsinstitut GFK auf die verschiedenen Verbreitungswege:

DAB: 41 Minuten

UKW: 27 Minuten

Internet: 32 Minuten

Laut der Erhebung ist die Nutzung von UKW in den letzten fünf Jahren fast auf die Hälfte gesunken. In einer Umfrage geben noch 12 Prozent der Radiohörerinnen und Radiohörer an, ausschliesslich UKW zu hören. 58 Prozent der Autoradios in der Schweiz können allerdings nach wie vor nur UKW empfangen. (ben)