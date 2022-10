Auf dem Aebiareal gehts voran – So kommt Burgdorf zu seiner neuen Visitenkarte Lebendiges Quartier statt öde Brache: Läuft alles einigermassen glatt, ist das Burgdorfer Aebiareal in drei Jahren fertig überbaut. Stephan Künzi

Vor zwei Jahren wurden die letzten Reste der alten Maschinenfabrik weggeräumt, seither präsentiert sich das Aebiareal als Brache. Foto: Nicole Philipp

Das Aebiareal ist so etwas wie das Filetstück unter den Flächen, die es in Burgdorf noch zu überbauen gibt. Direkt am Bahnhof gelegen, wird es vor allem Leute anziehen, die nicht unbedingt in der Stadt selber, sondern auswärts angestellt sind. Regelmässig und in dichter Folge fahren die Züge ab, allem voran natürlich in Richtung Bern, direkte Verbindungen gibt es auch in den Oberaargau und weiter nach Olten und Zürich, ins Emmental sowie nach Solothurn am Jurasüdfuss.