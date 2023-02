Geldblog: Fondssparplan oder Eigeninvestition? – So können Sie für Enkel günstig sparen Mittels ETFs kann man das Enkelgeld für wenig Geld breit diversifiziert und langfristig anlegen. Hier sind die Tipps unseres Geldexperten. Martin Spieler

Dein langer Anlagehorizont, meine Strategie: Wer für Kinder anlegt, darf Risiken eingehen und sollte auf die Gebühren achten. Foto: Getty Images

Für den kürzlich geborenen Enkel möchte ich ein Kindergeldkonto eröffnen. Aufgrund der Tatsache, dass die Jugendsparkonti der Banken keine Zinsen abwerfen, habe ich an ein ETF-Fondssparplan gedacht. Dabei bin ich vom VZ auf den ETF-Sparplan hingewiesen worden. Das VZ verlangt dafür eine Gebühr von 0,55 Prozent. Was halten Sie vom ETF-Fondssparplan? Soll ich direkt in einen ETF-Fonds investieren? Leserfrage von J.W.