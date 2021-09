Kommentar zum Abba-Comeback - So können sie ewig altern

V irtuelle Ausgaben für eine ewige digitalisierte Gegenwart : Abba verkündeten ihr Comeback. Illustration: Kornel Stadler

Die Beatles hatten wenigstens eine Ausrede: «Solange John Lennon tot bleibt», sagte Gitarrist George Harrison in seiner trockenen Art, «wird es von uns keine Wiedervereinigung geben.» Aber die vier ehemaligen Freunde hatten sich dermassen zerstritten, was auch der für den Herbst angekündigte Dokumentarfilm «Get Back» nachzeichnen wird, dass an ein Comeback nicht zu denken war. Zum Glück, muss man sagen in Anbetracht dessen, was die ehemaligen Bandmitglieder ab Mitte der Siebzigerjahre unter eigenem Namen produzierten. Die Musik der Beatles war ein Rausch gewesen, die Soloplatten ihrer Mitglieder klangen verkatert.