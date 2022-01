Suzanne Thoma im Interview – «So kann die Energiewende in der Schweiz nicht funktionieren» Suzanne Thoma baute die BKW radikal um. Im Interview spricht die abtretende Chefin über ihre Bilanz, die drohende Stromlücke und das umstrittene Investment in Norwegen. Quentin Schlapbach

BKW-Chefin Suzanne Thoma am Hauptsitz ihres Unternehmens in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Eine breite Steintreppe führt zum Arbeitsort von Suzanne Thoma. Seit dem 6. Dezember 2021 ist klar, dass sie die BKW im ersten Halbjahr 2022 verlassen wird. Wir treffen die Erfolgsmanagerin am Hauptsitz des Unternehmens, am Viktoriaplatz in Bern.

Thoma verordnete der BKW während ihrer neun Jahre an der Spitze eine kompromisslose Wachstumsstrategie. Sie machte aus dem klassischen Stromversorger einen modernen, breit aufgestellten Konzern. Dafür wurde sie beklatscht, aber auch immer wieder angegriffen.

Kritik müssen Thoma und die BKW auch für eine Beteiligung in Norwegen einstecken. Auf der Halbinsel Fosen, nördlich von Trondheim, ist der Berner Stromriese am zweitgrössten landgebundenen Windpark Europas beteiligt. Seit Oktober 2021 ist klar, dass bei der Lizenzvergabe Recht verletzt wurde. Am Samstag berichtete diese Zeitung ausführlich über den Fall.