Regeln im Ausland – So ist die Corona-Lage in den Ferienländern Wegen der Delta-Variante steigen die Corona-Fallzahlen auch in Tourismusdestinationen. Was ist bei der Einreise zu beachten? Welche Regeln gelten vor Ort? Ein Überblick. Karin Janker aus Madrid , Oliver Meiler aus Rom , Nadia Pantel aus Paris , Tobias Zick , Cathrin Kahlweit aus Wien

Sonne, Strand und Delta in Barcelona. Foto: Joan Mateu (AP)

Sommer und Sonne, das bedeutete im vergangenen Jahr eine Zeit sinkender Inzidenzen, mit einem Wort: unbeschwerte Ferien. Nicht so in diesem Jahr. Wegen der grassierenden Delta-Variante macht sich das Virus überall bemerkbar. Wie sieht die epidemiologische Lage in den beliebtesten Ferienländern aus? Wie hat die Politik zuletzt reagiert?

Spanien

Zwei Touristen mit gebührendem Abstand in Calvia, Mallorca. Foto: Jaime Reina (AFP)

Für die spanischen Behörden gilt die Schweiz neu als Risikoland. Seit Montag müssen Reisende aus der Schweiz deshalb einen Impfnachweis (die zweite Impfung muss mindestens zwei Wochen alt sein), einen negativen Corona-Test (PCR maximal 72 Stunden alt, Antigen-Test maximal 48 Stunden alt) oder eine Genesungsbescheinigung (maximal 180 Tage nach Genesung gültig) vorlegen.



Für den spanischen Tourismus wichtiger sind die Touristen aus Deutschland. Vergangene Woche hatte die deutsche Regierung bekannt gegeben, dass Spanien als Hochinzidenzgebiet gilt. Das heisst für ungeimpfte deutsche Reiserückkehrer: zehn Tage Quarantäne, frühestens nach fünf Tagen kann man sich freitesten. Tourismusministerin Reyes Maroto bat darum, Spanien nicht zu «stigmatisieren». Spanien sei ein sicheres Land, Grund zur Panikmache gebe es nicht. Als Maroto dies sagte, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 200 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner. Das war vor zwei Wochen. Inzwischen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 300, es zeichnet sich eine Stabilisierung ab.