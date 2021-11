Droht in Bern ein Debakel? – So ist der Zibelemärit gestartet Nach einem Jahr Pause findet in Bern der Zibelemärit wieder statt. Die ersten Impressionen des «trockenen» Jahrmarkts. Claudia Salzmann

Dieses Trio hat den Wecker früh gestellt, um am Zibelemärit 2021 teilzunehmen. Foto: Nicole Philipp Viel Platz, wo sonst Dichtestress herrschen würde: Ein Drittel weniger Marktfahrer hat sich angemeldet. Auch beim Publikum harzt es. Foto: Nicole Philipp Warten auf Kundschaft: Ein Marktstand auf dem Bundesplatz. Foto: Nicole Philipp 1 / 5

Weniger Zwiebeln, weniger Stände, weniger Leute – so fasst Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried den Start des Zibelemärits 2021 zusammen. Für ihn startet der traditionelle Event nicht erst am Montag, sondern mit dem Zibeleschwümme am Sonntag. «Die Temperatur des Wassers war kein Problem, sondern betrug rekordverdächtige 9.9 Grad», sagte von Graffenried. Am Montag, wenn der Markt schon lange läuft, steuert Tout Berne um 7 Uhr den Schweizerhof am Berner Bahnhof an, um an der «Bäredräck»-Verleihung teilzunehmen.

Ebendort war auch der Stadtpräsident anzutreffen. Er hielt die Laudatio für den diesjährigen Preisträger. Geehrt wurde Ernst Gosteli. Gostelis Unterhaltungstalent habe man bereits in Kindertagen gesehen, als er seine Kasperlitheater aufgeführt habe. Später war er im Berner Stadttheater, überdauerte fünf Direktoren und fünf Präsidien. Danach holte er das ehemalige Ateliertheater aus der Versenkung zurück, heute ist es als Theater an der Effingerstrasse bekannt. Er habe in der Berner Theaterszene während fünf Jahrzehnten Akzente gesetzt, die über die Stadt, den Kanton und die Schweizer Grenze hinaus wirkten und noch immer wirken, schreibt der Bärentrust, der zum 36. Mal den Preis verliehen hat.