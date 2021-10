Grand Prix von Bern – So ist der Verkehr am Wochenende eingeschränkt Am 9. und 10. Oktober findet in Bern der GP statt. Welche Strassen und Quartiere an diesen beiden Tagen nur bedingt befahrbar sind, erfahren Sie hier. UPDATE FOLGT

Auch in diesem Jahr führt der GP unter anderem durch die Innenstadt. Foto: Susanne Keller

Am 9. und 10. Oktober findet in Bern der 39. Grand Prix statt. Der Lauf dauert in diesem Jahr ausnahmsweise zwei Tage, führt aber wie gewohnt durch die Innenstadt und die angrenzende Quartiere. Dies hat diverse Umleitungen und Strassensperren zur Folge.

Die Kantonspolizei Bern kümmert sich zusammen mit den zivilen Streckenposten um die Verkehrsregelung, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Entlang der Laufstrecke sind folgende Quartiere und Strassen von Sperrungen, Halteverboten und Verkehrsbeeinträchtigungen betroffen:

Papiermühlestrasse, Mingerstrasse, Reiterstrasse, Baumgarten, Laubeggstrasse, Rosengarten, Aargauerstalden, Oranienburgstrasse, Lerberstrasse, Untere Altstadt, Mattenquartier, Marziliquartier, Kirchenfeld, Tierpark, Jubiläumsstrasse, Thormannstrasse, Bürenpark, Sulgenau sowie in der Innenstadt: Bundesgasse, Amthausgasse, Kochergasse, Theaterplatz und Casinoplatz.

Die Einschränkungen gelten insbesondere jeweils von zirka 6 Uhr bis 20 Uhr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechenden Signalisationen und Umleitungen zu beachten.

Der detaillierte Streckenplan und weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter www.gpbern.ch ersichtlich. Über Einschränkungen beziehungsweise Umleitungen des öffentlichen Verkehrs informiert Bernmobil unter www.bernmobil.ch.

PD/ps

