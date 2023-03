Nach Spiel 1 im Playoff – So ist der SCB gegen Biel auf dem Holzweg Der SC Bern muss am Donnerstag im zweiten Viertelfinalspiel auf die Niederlage in Biel reagieren. Er muss diverses anders und besser machen. Kristian Kapp

Der SCB am Boden: Berns Colton Sceviour, der die Partie nicht zu Ende spielen konnte, und Biels Jere Sallinen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Mit 0:3 verlor der SCB am Dienstag in Biel Spiel 1 des Best-of-7. Natürlich ist nach einer Partie nichts entschieden. Und dennoch braucht es ab sofort ein anderes Auftreten der Mannschaft von Toni Söderholm, wenn sie nicht schon sehr bald das Saisonende erleben will.