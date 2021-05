Trampoline top – Bagger Flop – So ist der neue Spielplatz auf der Münsterplattform Der Spielbereich auf der «Pläfe» in Bern wurde diesen Frühling renoviert. Unsere Autorin hat die neuen Spielgeräte mit ihrer Tochter (4) getestet. Sibylle Hartmann

Auch gemeinsam mit den Kindern lässt es sich herrlich springen auf den neuen Trampolinen. Die Autorin mit ihrer Tochter (rechts) und deren Freundin. Foto: Iris Andermatt

Vor dem Sitzbagger bildet sich eine Schlange. Auf dem fest installierten Spielgerät sitzt ein Kind. Im Sandkasten steht ein zweites und hebt die Schaufel, damit der Baggerführer diese überhaupt heben kann. Erst einem deutlichen älteren Jungen von circa sechs Jahren gelingt es, die mit Sand gefüllte Schaufel zu heben und in den anderen Sandkasten zu schwenken.

Meine Tochter schaut der Szenerie eine Weile gebannt zu, als wir zum ersten Mal wieder auf die Münsterplattform kommen, wo der Spielplatz endlich fertig renoviert ist. Lange hält sie es nicht aus und rennt zu den drei neuen Trampolinen. Wie oft hat sie in den vergangenen zwei Monaten an den Absperrgittern gestanden und die Bauarbeiter ausgefragt, was hier genau entstehe. Und diese hatten nicht zu viel versprochen.