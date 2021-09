Umfrage im Emmental – So isst man in den Altersheimen Wie viel dürfen die Betagten in den Pflegeheimen zum Menüplan sagen und wie oft steht Fleisch auf dem Programm? Fünf Fragen an fünf Altersheime. Benjamin Lauener

Unter anderem das Dändlikerhaus in Ranflüh setzt bei Obst hauptsächlich auf regionale Produkte. Foto: Marcel Bieri

Was isst man in einem Altersheim? Ein Artikel dieser Zeitung über unzufriedene Bewohner der Dahlia-Altersheime sorgte für grosse Resonanz. Wir haben fünf weitere Altersheime gefragt, wie bei ihnen das Essen organisiert wird. Die Antworten ähneln sich stark und doch werden verschiedene Strategien verfolgt. Zu den Befragten gehören das Alterszentrum Sumia in Sumiswald, das Pflegeheim Senevita in Burgdorf, das Seniorenzentrum Emme in Kirchberg, das Alters- und Pflegeheim Dändlikerhaus in der Gemeinde Lützelflüh sowie die Stiftung Lebensart in Bärau.