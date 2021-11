Im Vergleich zum Vorjahr – So heikel ist die Corona-Situation aktuell im Kanton Bern Wie schon letztes Jahr während der Vorweihnachtszeit explodieren die Fallzahlen gerade. Wie stark ähnelt der zweite Corona-Advent dem ersten? Christian Häderli

Hoffnungsschimmer in den düsteren Wintertagen: Die Booster-Impfkampagne des Kantons Bern wird vorangetrieben. Foto: Raphael Moser

Die Adventszeit hat begonnen und mit ihr der zweite Corona-Winter. Tatsächlich fühlt es sich derzeit fast so an, als würden wir am selben Punkt stehen wie vor einem Jahr: Viele Leute arbeiten seit Montag wieder zu Hause, an den Schulen werden Masken getragen, es herrscht eine starke Ungewissheit und Verunsicherung vor.

Doch was ist wirklich wieder gleich wie in der letzten Adventszeit? In welchen Bereichen sind wir inzwischen weiter? Und was ist gar schlimmer geworden? Die verschiedenen Pandemie-Aspekte im Vergleich.

Spitaleinweisungen: Situation aktuell noch weniger prekär