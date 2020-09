Leserreaktionen – So hauchdünn wie das Ergebnis, wäre auch unser Schutz Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Unter anderem zum knappen Abstimmungs-Ja für die Beschaffung neuer Kampfjets.

Die Kampfjets geben auch noch nach der Abstimmung zu reden. Foto: Marcel Bieri

Das Ergebnis ist bezeichnend

Zu «Die Kampfjet-Gegner fühlen sich sehr motiviert»

Genau so hauchdünn wie das Abstimmungsergebnis, wäre im Ernstfall auch der Luftschutz der Bevölkerung, falls die Jets überhaupt zum Einsatz kämen. Bezeichnend ist übrigens, dass fast alle Westschweizer Grenzkantone die Vorlage zum Teil deutlich abgelehnt haben.

Ernst Brügger, Belp

Ich wäre verhaftet worden

Zu «Deshalb klafft in der Schlossmauer ein Loch»

Wenn ich als Privatperson nur ein kleines Loch in die Schlossmauer gebohrt hätte, wäre ich verhaftet worden. Eine Zufahrt durch den Garten – unglaublich und nicht möglich, da das Schloss ein bekannter Seminarort ist. Die neuen Bewohner hätten sich eine andere Wohnsituation wählen können. Es hat in Ueberstorf genügend Wohnungen. Das Schloss mit Baujahr 1505 samt Mauer wurde so ruiniert. Rundum hat es Parkplätze und es gibt vielerorts autofreie Siedlungen. Niemand muss direkt vors Haus fahren können.

Jolanda Friedrich , Ostermundigen

Eine paradoxe politische Einsicht

Zu «Warum ist die Politik so nervös?»

Die Klimajugend sei darüber zu belehren, was «Recht und Ordnung ist», sagt SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Im Bundeshaus selbst war die SVP gerade dabei, ihrem Mitglied Yves Donzallaz die erneute Wahl zum Bundesrichter zu verweigern: Er habe Recht gesprochen, ohne sich um die Partei-Ideologie zu scheren, also gemäss jener Unabhängigkeit, welche die Bundesverfassung für Bundesrichter vorschreibt. Eine paradoxe politische Einsicht: Parlamentarier, die den Rechtsstaat verletzen, indem sie die Gewaltenteilung missachten, beschimpfen Jugendliche, die das Recht verletzen, indem sie den Bundesplatz in Bern besetzten.

Hans Trachsel, Burgdorf

Zitat des Tages

Die Jugendlichen sollen einmal in Staaten streiken, die wenig bis gar nichts für den Klimaschutz machen. Hans-Peter Brechbühl, Bärau

Die Schweiz hat schon sehr viel gemacht

Zu «Wie die Klimabewegung den Bundesplatz besetzt»​

Mit gutem Gewissen kann behauptet werden, dass die Schweiz bis heute sehr viel für ein besseres Klima gemacht hat und noch machen wird. Ich denke da an die ganze Wirtschaft und auch viele Hauseigentümer, die mitmachen. Die Jugendlichen sollen einmal in Staaten streiken, die wenig bis gar nichts für den Klimaschutz machen. Dort fehlen aber leider die Kameras, in die sie lächeln können und die Linken und Grünen werden dann auch fehlen, die sie, wie in Bern, aufhetzen.

Hans-Peter Brechbühl, Bärau

Das Gesetz muss für alle gelten

Zu «Schneggs offener Brief – und das politische Kalkül dahinter»

Offenbart der Titel des Autors vielleicht sein eigenes Kalkül? Es tönt ganz danach, dass der böse Regierungsrat mit «drastischen Worten» die – ach so guten und harmlosen Klimademonstranten – «verurteilt». Dabei macht der Regierungsrat nur darauf aufmerksam, dass das Gesetz für alle gelten muss, und dass die Klimademonstranten durch ihren Aufmarsch nichts als Respektlosigkeit gegenüber unserer Rechtsordnung beweisen. Die legale SVP-Delegiertenversammlung, die, man staune, «drinnen stattfand», rechtfertigt offenbar die illegale Demo, die ja «im Freien» stattfand, wo die Infektionsgefahr geringer sei.

Hans Meier , Präsident SVP-Seftigen, Seftigen