Berner Podcast «Gesprächsstoff» – So hat sich die Frauenstreik-Bewegung seit 2019 verändert Die feministischen Kollektive rufen am 14. Juni erneut zum Streik auf. Was ist seit dem grossen Streik 2019 passiert? Und gibt es jetzt eine Gegenbewegung? Noah Fend Sibylle Hartmann

70’000 Frauen demonstrierten am 14. Juni 2019 in Bern. Schweizweit waren es sogar eine halbe Million Frauen, die auf die Strasse gingen. Der Frauenstreik 2019 war eine der grössten Demos, die es in der Schweiz je gegeben hat. Seither sind vier Jahre vergangen – und die Frauenstreik-Kollektive rufen erneut zu einer Demo auf. Am liebsten soll sie dieses Jahr noch grösser und noch bunter werden.

Was ist eigentlich seit dem letzten Frauenstreik passiert? Warum ist plötzlich von einer wachsenden, gehässigen Gegenbewegung die Rede? Und wie lange wollen die Frauen noch weiterstreiken?

Darüber sprechen wir im Podcast «Gesprächsstoff» mit Stefanie von Cranach vom feministischen Streikkollektiv Bern und mit der deutschen Journalistin und Autorin Susanne Kaiser, die im Februar das Buch «Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen» veröffentlicht hat.

Noah Fend ist Redaktor am Newsdesk und Reporter für tagesaktuelle Themen. Er moderiert zudem den Podcast «Gesprächsstoff». Mehr Infos @noahfend Sibylle Hartmann ist Redaktorin im Ressort Desk/Interaktion und moderiert den Podcast «Gesprächsstoff». Sie hat Medien- und Kommunikationswissenschaften in Fribourg und Schauspiel in Bern studiert. Mehr Infos @sibelhartmann

