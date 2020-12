Roman des Jahres – So hat man die USA noch nie gesehen Pulitzer-Preis-Träger Ayad Akhtar schreibt in den autobiografischen «Homeland Elegien» über Identitätsnöte und Diskriminierung. Und warum der entfesselte Kapitalismus das Land ruiniert. Martin Ebel

Eine Person spaziert bei Regen über den Times Square in New York: Es ist die Heimatstadt von US-Autor Ayad Akhtar, der mit «Homeland Elegien» eines der wichtigsten Bücher des Jahres geschrieben hat. Getty Images

Ayad Akhtar erlebt seinen Erfolg als Paradox. Geboren in New York und ausgebildet an besten amerikanischen Hochschulen, begreift er nach dem Terrorangriff des 11. September 2001, dass man ihn, den Abkömmling pakistanischer Eltern, als Fremden, als Feind, als Bedrohung betrachtet. Plötzlich ist es seine dunkle Haut, die ihn definiert, ab- und ausgrenzt. Und er hört seinerseits auf, «so zu tun, als fühlte ich mich als Amerikaner».

Sein Theaterstück «Disgraced» macht die Zerrissenheit zum Thema: zwischen der komplexen Identität (er ist weder praktizierender noch gläubiger Muslim) und der nach innen wirkenden groben Zuschreibung (braun, Muslim, also potenzieller Terrorist). In dem Stück gesteht eine Figur, ein Anwalt pakistanischer Herkunft, seinen klammheimlichen Stolz über 9/11.