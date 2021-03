Onlineshopping während Corona – So hat die zweite Welle das Einkaufsverhalten verändert Die Zeit der Hamsterkäufe ist vorbei. Jetzt sehnen sich die Schweizerinnen und Schweizer nach tierischen Freundschaften, Heimwerken – und Sex. Jon Mettler

Der steigende Absatz von Erotikartikeln bei Digitec Galaxus lässt vermuten, dass die Schweizerinnen und Schweizer während der zweiten Welle aktiver im Bett waren. Foto: Christophe Gateau (Keystone)

Die Schweizerinnen und Schweizer haben aus der ersten Corona-Welle gelernt – zumindest was ihr Einkaufsverhalten angeht. Die Sorge darum, ob wichtige Artikel des täglichen Bedarfs in genügender Anzahl vorhanden sind, ist in der zweiten Welle seit Oktober nämlich messbar gesunken. Diesen Schluss lassen zumindest Daten zu, die der Onlinehändler Digitec Galaxus dieser Zeitung zur Auswertung zur Verfügung gestellt hat: Im Gegensatz zum Frühling 2020 gibt es laut diesen keine Hamsterkäufe von WC-Papier und Teigwaren mehr.

Am gefragtesten sind wenig überraschend auch in der zweiten Welle Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Bloss: «Da die Lieferketten bei diesen Produkten inzwischen funktionieren, gab es hier weniger Schwankungen in den Verkaufszahlen», sagt Pressesprecher Alex Hämmerli. In der ersten Welle waren diese Produkte nämlich bisweilen ausverkauft.

Aber auch abseits dieser Pandemie-spezifischen Produkte haben sich die Konsumbedürfnisse verändert: In der ersten Welle, als Coiffeure und Gartencenter geschlossen waren, waren Haarscheren und Gartenartikel der Verkaufsrenner. Jetzt in der zweiten Welle, wo diese Geschäfte offen sind und für Gartenartikel nicht Hauptsaison ist, sehnen sich die Menschen dagegen nach Nähe. Das zeigt ein Blick auf exemplarisch ausgewählte Wochen in der zweiten Welle:

Tierische Freunde

Die Nachfrage nach Produkten für Haustiere ist stark gestiegen. Seit Mitte Oktober haben die Kunden von Digitec Galaxus in manchen Wochen mehr als 20-mal so viele Aquarien und Terrarien gekauft wie im Jahr zuvor – und sogar mehr als 40-mal so viel Fischfutter. 2020 konnte der Händler den Umsatz mit Artikeln aus der Kategorie Tierbedarf insgesamt fast verdreifachen. Das Unternehmen begründet dies mit einer zunehmenden Vermenschlichung des Haustiers. Auslöser sei zu weiten Teilen eine Zunahme von Haushalten mit Einzelpersonen oder kinderlosen Ehepaaren. Die Pandemie verstärke vermutlich diesen Trend. «Wir sind jetzt mehr zu Hause und haben entsprechend mehr Zeit für unsere kleinen Freunde. Da liegt es auf der Hand, dass wir sie nun noch mehr verwöhnen wollen», sagt Sprecher Hämmerli.

Mehr Zeit im Bett

Sei es wegen des Homeoffice oder der Kurzarbeit: Für viele Schweizerinnen und Schweizer entschleunigt der Lockdown den Tagesrhythmus. Sie nehmen sich deshalb wieder mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Exemplarisch zeigt das der Verkauf von Stimulationsmitteln. Solche wurden in zwei Wochen kurz vor Weihnachten rund 30-mal so häufig bestellt wie in denselben Wochen ein Jahr zuvor. Gefragt sind aber auch Kondome und Sextoys für Selbstbefriedigung. Insgesamt kauften die Kunden im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Erotikprodukte wie 2019.

Die eigene Werkstatt

Viele Schweizer Haushalte haben eine eigene Werkstatt eingerichtet. Von der Werkzeugwand über Seitenschneider und elektronische Heftgeräte bis zum Bock ist seit Ausbruch der Pandemie fast das gesamte Heimwerkerzubehör deutlich gefragter. In der zweiten Welle hat sich diese Entwicklung verstärkt. «Wir verbringen heute mehr Zeit in unserem Zuhause als früher – und da fallen uns alte Teppiche, gesprungene Fliesen und graue Wände eben eher auf», sagt Hämmerli. Heimwerken sei deshalb eine gute Möglichkeit, Langeweile zu vertreiben.

Sport draussen – und drinnen

Im Herbst und Winter haben sich die Kunden vermehrt mit Stirnbändern, Sportstrumpfhosen und warmen Westen eingedeckt. Aber auch Angelartikel boomen. Digitec Galaxus leitet daraus ab, dass es die Menschen mehr an die frische Luft für sportliche Aktivitäten gelockt hat. Doch auch in den eigenen vier Wänden ist Schwitzen angesagt: Im vergangenen Jahr haben sich viele Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz ein eigenes Fitnesscenter eingerichtet. Verkaufsschlager sind hier Kugelhanteln, Laufbänder, Hantelstangen und Hantelbänke. Die Kundschaft des Onlineshops, der zum Migros-Konzern gehört, hat im Jahr 2020 rund 4-mal so viele Fitnessgeräte gekauft wie 2019.

Kopfhörer für Kinder

Ein erstaunlich konstanter Trend ist auch das Interesse an Kinderkopfhörern: Weil auch Kinder und Jugendliche ausserhalb der Schule weniger Zeit mit Gleichaltrigen verbringen, vertreiben sie sich die Zeit am Smartphone, am Computer oder mit einem Gamepad in der Hand. «Da gehört guter Sound einfach dazu», so Hämmerli. Digitec Galaxus hat im Jahr 2020 fast 8-mal so viele Kinderkopfhörer abgesetzt wie 2019.