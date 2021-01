Live aus dem Rathaus – So will die Regierung den Kanton auch während der Corona-Krise weiterentwickeln An seiner Jahresmedienkonferenz zieht der Regierungsrat ab 13.30 Uhr Bilanz des Corona-Jahres 2020 und stellt ihre weitere Strategie vor.

Rund ein Jahr nach Auftreten der Corona-Pandemie und zwei Jahre nach dem Start der Umsetzung der Regierungsrichtlinien 2019–2022 zieht der Regierungsrat in corpore Bilanz. Insbesondere im Finanzbereich wird Corona noch länger spürbar bleiben. Der Kanton Bern soll aber in dieser schwierigen Zeit nicht stehen bleiben. Mit der konsequenten Umsetzung der Regierungsrichtlinien will die Regierung den Kanton wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch weiterbringen. Seine Ressourcenstärke und Wirtschaftskraft müsse Bern unbedingt weiter erhöhen. Um die Vision «Engagement 2030» umzusetzen, hat die Regierung aktuell – aufgeteilt auf fünf Oberziele – drei Dutzend strategische Projekte am Laufen. Die entsprechenden Umsetzungsprojekte sind trotz Corona weitgehend auf Kurs, so das Fazit der Regierung.

