Small Talk der Woche – So haben Sie Sushi noch nie gegessen Was angesagt ist – und was nicht, verrät unser Barometer der Woche. Philippe Zweifel

Richtig lange joggen

Man schwitzt ja sonst nicht: 251 km durch die Sahara rennen am Marathon des Sables . Foto: Getty Images

Wer wirklich hart ist, betreibt Ultrarunning: Rennen, die länger als die klassische Marathondistanz (42 Kilometer) sind. Zum Beispiel der 251 km lange Marathon des Sables in der Sahara (!) oder das Spine Race in England – 431 km. Hey, warum nicht nach Südfrankreich in die Ferien joggen?

Second Star

Olivia Rodrigo verkauft ihre getragenen Kleider. Foto: PD

Stars verkaufen neuerdings Kleider, die sie getragen haben – um der Generation Z zu schmeicheln, die auf Secondhandkleidung steht. Sängerin Olivia Rodrigo startete nun eine eigene Website dafür. Ob die Teile mit oder ohne Starschweiss daherkommen, ist nicht bekannt.