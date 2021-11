Tennistalent Dominic Stricker – So gut war seine erste Saison auf der ATP-Tour Turniersiege, Erfolge über Topspieler und eine erste Baisse: Der 19-jährige Berner blickt auf einen ereignisreichen Einstand als Profi. Adrian Horn

Dominic Stricker ballt im Verlauf des Jahres oft die Faust. Foto: Keystone

Die Vorbereitung mit dem grossen Vorbild

Dubai! Und vor allem: Roger Federer! Aufregender kann ein Start ins Jahr kaum sein. Vom Superstar wird Dominic Stricker eingeladen; sie bestreiten die Saisonvorbereitung in den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeinsam. Während dreier Wochen lernt der Teenager sein Idol noch besser kennen. Es ist ein weiterer Höhepunkt nach aufregenden Wochen. Ende 2020 gewann der Berner das Juniorenturnier am French Open, und zwar im Einzel wie im Doppel. Es folgten ein Aufgebot für die ATP-Finals in London als Sparringspartner für die Top 8 sowie die Wahl zum Schweizer «Best Talent».