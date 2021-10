Blind-Degustation in Bern - So gut finden Experten Berner Schaumwein

So gut finden Experten Berner Schaumwein

Blind-Degustation in Bern

Die Aufgabe schien einfach: Schaumweine blind zu verkosten. Dafür trafen sich drei Berner Weinhändler und eine Schweizer Weinkennerin in der Bar Trallala im Breitenrainquartier. Hier wird Wein gelebt, in den Wandregalen sind leere und volle Weinflaschen aufgestellt. Dahinter leuchtet blau das Wasser des Wylerbads. Nach anderthalb Stunden Degustation haben die vier Wein-Profis sieben Flaschen entkorkt, degustiert und ziehen Bilanz. Die Gewinner sind der Champagner von Vincent Renoir und der Super Sérieux aus der Provence.

Wie erklären Sie sich, dass die Gewinner der Degustation Schaumweine aus Frankreich sind?

Sara De Giorgi: In der Champagne hat die Produktion von Schaumwein absolute Priorität und bekommt entsprechend viel Aufmerksamkeit. In der Schweiz liegt der Fokus auf anderen Weintypen.

Agrippino Stum: Wenn der Winzer einen Schaumwein produziert, braucht er Zeit, um das in den Griff zu bekommen. Wir haben drei Pét Nat (Anm. der Red.: einfache Schaumweine) verköstigt, die man nicht mit dem Champagner vergleichen kann. Pét Nat ist das Bier der Weinbauern.

De Giorgi: Ich finde die Unterscheidung der Macharten auch wichtig. Die Méthode traditionnelle – so wie ein Champagner gemacht wird – erfordert viel Know-how, Zeit und Raum.

Stum: Man muss die Leidenschaft für Schaumwein haben. Die Winzer verbringen bei jedem Wetter viel Zeit in den Reben. Das ist die wichtigste Arbeit, sagen die Winzer in der Champagne.

Sascha Pauli: Viele Schweizer tranken früher Schaumwein, wenn sie zum Beispiel einen Match gewannen oder an Silvester. Aber richtig gern hatte ihn niemand. In den letzten 20 Jahren hat sich das enorm verändert, aber was sind 20 Jahre im Vergleich zu den Traditionen von Hunderten von Jahren. Um einen ausserordentlichen Wein herzustellen, braucht es Talent. Es gibt schliesslich auch im Fussball nur ein paar Ronaldos und Messis.

De Giorgi: Der Spiezer, den ich mitgebracht habe, beispielsweise, wird nicht jedes Jahr produziert, nur wenn es die Ernte erlaubt. Der Wein lag rund vier Jahre auf der Hefe, das gibt es in der Schweiz selten.

Urs Messerli: Die Winzerin wollte etwas Grosses machen und hat es geschafft. Den kannst du mir in zwei Jahren wieder ausschenken, ich glaube, ich würde ihn wiedererkennen wegen des Dufts nach Schokoladentorte.