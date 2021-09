Erstes Konzert im erneuerten Saal – So grossartig klingt die restaurierte Tonhalle Nach vierjähriger Umbauzeit ist die Zürcher Tonhalle neu eröffnet worden – mit einer überwältigenden Aufführung. Was die Besucher im Konzertsaal erwartet. Susanne Kübler

Prächtiger Saal, prächtiger Klang: Noch sind wenige Musikerinnen und Musiker auf dem Podium – zusammen mit den Chören waren am Ende 162 Menschen beteiligt. Foto: Keystone

Noch nie ist ein Konzertsaal in der Schweiz so aufwendig restauriert worden wie die Zürcher Tonhalle, und anderswo auch noch nicht oft. Entsprechend hoch waren die Erwartungen vor dem Eröffnungskonzert am Mittwochabend: 65 Medienvertreter waren angereist, rund ein Drittel aus dem Ausland. Und auch die Kameras des Schweizer Fernsehens waren da für dieses kulturelle Grossereignis, das mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 3 gefeiert wurde.

Warum gerade dieses Werk? Die Dritte sei nun mal seine Lieblings-Mahler-Sinfonie, sagte Tonhalle-Chefdirigent Paavo Järvi mit dem ihm eigenen Understatement. Ausserdem sei sie 1895 entstanden und damit exakt gleich alt wie die restaurierte Zürcher Tonhalle am See, begründete Tonhalle-Intendantin Ilona Schmiel. Aber im Konzert zählte dann vor allem eines: dass dies das perfekte Werk war, um die Akustik des restaurierten Saales zu testen.